Сургут, Югра, 12 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) из-за технической неисправности судна задерживается вылет авиарейса в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

alexandergroshev Аэропорт Сургута

Вылет рейса авиакомпании «ЮТэйр», следующего по маршруту Сургут-Москва (Внуково) был намечен на 07:00 (05:00 мск). Планируется, что посадку объявят в 13:40 (11:40 мск). Предварительная причина задержки рейса — техническая неисправность судна. На рейс зарегистрировано 126 пассажиров, в том числе 15 детей.

Сургутской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.