Кемерово, , 10:00 — REGNUM В Кемеровской области в сёлах построено 20 км водопроводных сетей. Строительство велось по программе социально-экономического развития региона.

Водоснабжение Steve Johnson

«Благодаря работам, проведённым в прошлом году, водоснабжение получили более трёх тысяч сельских жителей региона», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.

По официальным данным, в 2021 году водоснабжение было улучшено в пгт Крапивинский, микрорайоне «Новостройка» в пгт Промышленная и посёлке Плотниково.