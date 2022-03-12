Улан-Удэ, 12 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Бурятии 11 марта простились с двумя земляками, которые погибли в ходе специальной военной операции на Украине. Их наградили орденами Мужества посмертно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии В Бурятии в последний путь проводили гвардии прапорщика Ниму Ошорова

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В селе Монды Тункинского района в последний путь проводили гвардии прапорщика Отдельной Лазовской Краснознаменной мотострелковой бригады Ниму Ошорова. Он родился в 1976 году, ушёл служить в армию в 1993 году, сразу после окончания школы, участвовал в первой чеченской кампании.

6 марта 2022 года за проявленный героизм в ходе спецоперации на территории Украины награждён орденом Мужества.

В селе Иволгинск в тот же день прошла панихида по ефрейтору отдельной гвардейской мотострелковой бригады Найдану Бадмаеву. Во время панихиды подполковник воинской части, где он служил, передал орден Мужества отцу бойца.

Найдан Бадмаев родился в 1999 году в селе Борогол Баргузинского района. В годы учёбы в школе занимался вольной борьбой, имел множество наград и медалей. После срочной службы остался на контракте в 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в звании ефрейтора. Погиб 28 февраля 2022 года в ходе спецоперации.