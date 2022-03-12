Анталья, Турция, 12 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Власти Турции считают неприемлемым фашистское отношение к русским и русской культуре в западных странах. Об этом 11 марта заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе дипломатического форума в Анталье, его слова приводит агентство «Анадолу».

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

"Считаем неприемлемым фашистское отношение к русским и русской культуре в странах Запада», — сказал он.

Также Эрдоган привел в примеры случаи, когда дирижер одного из оркестров в Германии — Валерия Гергиева — уволили за то, что он является «другом (президента России Владимира) Путина», а в одном из вузов Италии были запрещены публикации и распространение произведений великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского.

«Невольно напрашиваются исторические параллели с Хулагидами (монгольская династия, правившая на Ближнем и Среднем Востоке в середине XIII — середине XIV вв. — ред.), которые в средние века сожгли дотла все библиотеки в Ираке. Для нас эти действия, дискриминация россиян в Европе, показатель возвращения к темному периоду. Современная демократия, дипломатия и человечество в целом этого не заслуживают», — добавил турецкий лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стив Бейкер (депутат-лейборист) и Эд Дэйви (либерал-демократ) заявили, что антироссийские санкции могут довести Великобританию до сильнейшего экономического шока с 1973 года.