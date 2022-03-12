Екатеринбург, 12 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Свердловской области нет дефицита продуктов питания. Об этом заявила президент Ассоциации товароведов-менеджеров Екатеринбурга Ольга Васькова.

Сахар

Она отметила, что даже если в конкретный момент товара нет на полках, то скоро его привезут. Логистика отлажена. Это касается как сетевых магазинов, так и небольших.

«Так что я призываю всех вести себя спокойно. Нет основания для паники и для расхватывания товаров. Надо вести себя, как обычно», — сказала женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале возник повышенный спрос на ряд продуктов питания и товаров первой необходимости. В связи с этим в магазинах не всегда можно найти сахарный песок. Также отмечен рост цен.