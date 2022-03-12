Донецк, 12 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки 217 человек, среди них — 25 детей, эвакуированы из Мариуполя и его пригородов в Безыменное. Об этом 12 марта сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

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С 8:00 11 марта до 8:00 12 марта из Мариуполя и пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 217 человек, отмечается в сообщении.

Они находятся в развернутом силами МЧС ДНР пункте оказания помощи.