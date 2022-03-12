Детройт, США, , 09:49 — REGNUM «Нет войне, значит — нет НАТО!»… Под таким лозунгом прошла антивоенная демонстрация в Детройте (штат Мичиган, США). О ней не написал ни одно СМИ, не рассказал ни один западный канал. Более двух сотен человек собралось в центре Детройта на Гранд Серкес Парк, призывая остановить войну и обеспечить гарантии того, чтобы Украина никогда не стала частью НАТО.

США

Полтора часа, пока шел этот митинг, были наполнены горячими дискуссиями, но большинство участников, выразив несогласие и с действиями российских властей, возложили главную вину на агрессивные действия НАТО,

Почти двадцать лет шло расширение НАТО на восток, рост аппетитов. Это происходило под разговоры о сотрудничестве и мирном решении проблем. Напряжение и противоречия нарастали, но представители НАТО не хотели слушать никаких предложений или доводов, используя разные рычаги для эскалации этого напряжения.

В середине 1990-х НАТО взяло на вооружение доктрину «Шок и трепет».

По словам Шеи Ховел, эта доктрина означала

«использование силы для уничтожения «воли врага» к самозащите путем нанесения массированного разрушительного удара, оправдывала жертвы среди гражданского населения и бомбардировки инфраструктуры».

И мир видел вторжения американской армии в целый ряд стран.

Один из выступавших, бывший военнослужащий американской армии, направленный в подразделения НАТО в Германии, рассказывал о практике поддержки и взращивания радикальных националистических организаций в разных странах, особенно. на Украине.

Несколько выступавших согласились, что руководству НАТО нужны и выгодны войны, потому что это означает рост расходов на вооружение. Им нужны большие военные бюджеты.

Другие подчеркивали: Запад пытается разрушить экономику России, добиться ее полного крушения.

Все девять выступавших на митинге ораторов, несмотря на разницу во взглядах, в возрасте, цвете кожи были едины в том, что нужно шире рассказывать людям в разных странах, что сегодня нужны особые усилия в борьбе за мир, и это означает остановить НАТО.

Арсений Латышев