Циолковский, Амурская область, 12 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса завершили автономные испытания системы контроля технологических датчиков, которая будет использоваться при запуске лунной миссии «Луна-25». Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации по космической деятельности.

Алексей Кондратов aex.ru АМС «Луна-25»

Новая система позволит контролировать температуру и давление межпланетной станции «Луна-25», когда она будет смонтирована в составе ракеты космического назначения. Монтаж системы проводился в течение месяца, за это время специалисты установили дополнительное наземное оборудование и проложили более 1 км кабеля.

«Луна-25» станет первой российской миссией на Луну в постсоветский период. Последняя советская автоматическая миссия к Луне — «Луна-24» — была запущена в августе 1976 года.

Посадочный аппарат миссии «Луна-25» должен будет совершить посадку в районе южного полюса Луны. Планируется, что зонд проработает на поверхности Луны не менее одного земного года. Запуск миссии планировался на лето 2022 года.