Тюмень, , 09:48 — REGNUM В Тюмени вынесен приговор косметологу, по вине которой погибла пациентка. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

У косметолога

По версии следствия, 29 сентября 2021 года Ольга В. в домашних условиях, не имея необходимого медицинского образования, а также лицензии, оказывала косметологические услуги, повлёкшие смерть 46-летней пациентки. По факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

В судебном заседании Ольга В. вину признала, в содеянном раскаялась. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась. В качестве возмещения морального вреда выплатила два миллиона рублей матери погибшей.

Учитывая вышеуказанное, а также наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, суд пришёл к выводу о возможности исправления Ольги В. без лишения свободы.

Косметологу назначено наказание в виде одного года восьми месяцев условного срока, с испытанием на два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Братске суд вынес приговор врачу перинатального центра, действия которого привели к смерти младенца. Женщину приговорили к трём годам ограничения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приангарье за смерть младенца осудили врача