Каспи, , 10:23 — REGNUM Власти Грузии вынуждены оправдываться за ситуацию, возникшую с якобы отправкой макарон российского изготовления в качестве гуманитарной помощи для Украины, сообщает 11 марта грузинский телеканал «TV Пирвели».

«Во всём виноваты русские!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Мэр города Каспи Вахтанг Майсурадзе отмечает, что российские продукты, которые хранятся в мэрии, не предназначены для отправки на Украину, и они получили это в качестве пожертвования. Речь идет о макаронных изделиях и консервах, произведенных в России и Белоруссии. Мэр Каспи утверждает, что фотографии российских макарон, выложенная в «Фейсбуке», были сделаны, когда он сортировал продукты. Сортировка производилась для того, чтобы российские и белорусские товары случайно бы не попали в партии, подлежащих отправке на Украину. То, что не подлежит отправке на Украину, хранится на складах мэрии. Это макароны, различные консервы. Фотография, о которой вы мне рассказываете, сказал мэр, сделана во время этой сортировки. Мы с моим заместителем говорили о том, что эти продукты не следует отправлять на Украину, утверждает Майсурадзе.

Оппозиция не верит мэру Каспи, сообщает телеканал. По мнению оппозиционеров, если бы журналисты не проявили активности и не подняли шум, не только Каспи, но и вся Грузия «потеряла бы лицо», а на Украине появились бы продукты, произведенные их «врагом».