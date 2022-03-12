Омск, , 09:41 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков уходит из «Инстаграма». По его словам, американская компания Meta открыто начала информационную войну против России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Омский губернатор покинул «Инстаграм» Цитата страницы Александра Буркова в инстаграме

Он напомнил, что в социальной сети, которая принадлежит компании, дали зелёный свет призывам к насилию против российских военных.

«В текущей ситуации я принял решение покинуть площадку, которая разжигает ненависть к нашим соотечественникам», — отметил он.

Александр Бурков продолжит общаться с подписчиками в своём телеграмм-канале, а также в аккаунтах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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