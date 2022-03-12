Омск, 12 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков уходит из «Инстаграма». По его словам, американская компания Meta открыто начала информационную войну против России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата страницы Александра Буркова в инстаграме Омский губернатор покинул «Инстаграм»

Он напомнил, что в социальной сети, которая принадлежит компании, дализелёный свет призывам к насилию против российских военных.

«В текущей ситуации я принял решение покинуть площадку, которая разжигает ненависть к нашим соотечественникам», — отметил он.

Александр Бурков продолжит общаться с подписчиками в своём телеграмм-канале, а также в аккаунтах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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