Байкальск, Иркутская область, , 09:37 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области проводит доследственную проверку по факту гибели горнолыжника в Байкальске. Подробности сообщает пресс-служба ведомства. Трагедия случилась10 марта на горнолыжном курорте «Гора Соболиная»: 56-летний мужчина, катаясь на лыжах, не справился с высокой скоростью и врезался в девушку и скончался на месте. 28-летняя пострадавшая была доставлена в больницу с ушибами и травмой головы.

Горнолыжник

Известно, что мужчина приехал в Байкальск вместе с группой отдыхающих из Братска. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года мужчина из Новосибирской области погиб, катаясь на лыжах на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. Турист ехал по лыжной трассе на большой скорости, замешкался на развилке, упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу. У мужчины произошёл травматический шок, сопровождаемый большой кровопотерей.

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