Москва, , 09:33 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлено уничтожение ударными вертолётами Ка-52 Военно-космических сил (ВКС) России колонны техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнародовало 12 марта Минобороны РФ.

Вертолёт Ка-52 Vlsergey

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На запечатленных кадрах видно, как взлетают четыре вертолетов Ка-52, которые оснащены неуправляемыми реактивными снарядами и управляемыми ракетами «Вихрь» и после этого винтокрылые машин передвигаются над населенным пунктом.

Затем показывается запись с прицелов вертолетов, наносящих удар неуправляемыми ракетами по движущейся по дороге колонне украинской военной техники, а также точное попадание ракеты «Вихрь» в гусеничную бронемашину ВСУ

«Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и колонну автомобильной техники ВСУ. Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот», — говорится в описании к видео.

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