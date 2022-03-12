Лесосибирск, Красноярский край, , 09:32 — REGNUM В Красноярском крае вынесен приговор 62-летнему жителю Лесосибирска, которого обвиняли в убийстве сожителя своей дочери. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, преступление произошло 19 сентября 2021 года.

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В тот вечер обвиняемый распивал спиртное в компании дочери и её 59-летнего сожителя. Когда женщина ушла в магазин за алкоголем, между мужчинами вспыхнул конфликт.

«В ходе ссоры отец женщины взял складной нож и нанес мужчине несколько ударов в область грудной клетки и живота. От полученного телесного повреждения мужчина скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.