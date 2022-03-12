Красноярск, , 09:26 — REGNUM Правительство Красноярского края в 2022 году выделяет 190 млн рублей на социальную выплату 1645 жителям региона для погашения ипотечных кредитов. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба краевого министерства строительства.

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В числе граждан, имеющих право на получение такой выплаты — работники бюджетной сферы, многодетные семьи, ветераны боевых действий. При рассмотрении заявок на финансовую помощь эксперты Красноярского краевого фонда жилищного строительства учитывают стаж работы, возраст, а также нуждаемость в жилье на момент приобретения квартиры.

С начала года на погашение основного долга или процентной ставки по ипотечным кредитам в регионе уже было выдано около 32 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ленинградской области, пытаясь сохранить набранные в регионе темпы строительства, подготовили пакет из 11 предложений, которые коснутся льготного ипотечного кредитования, долевого строительства, регулирования цен на стройматериалы и сокращения сроков получения разрешительной документации.

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