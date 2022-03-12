Ростов-на-Дону, , 09:25 — REGNUM В Ростовской области ситуация на рынке труда контролируется ежедневно. В зависимости от развития ситуации будут приниматься адекватные меры, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Рынок труда Permkrai.ru

«На сегодняшний день численность безработных граждан составляет около 14 тысяч человек. Это на 3,2 тысячи меньше, чем на начало текущего года. Уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,7%», — уточнил начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.

В настоящее время банк вакансий содержит более 55 тыс. рабочих мест.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области уровень регистрируемой безработицы к началу 2022 года снизился до 0,8%. Этот показатель вышел на допандемийный уровень. В 2022 году планировалось высвобождение 1 678 работников, что значительно меньше, чем в предыдущие годы.

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