Ростовские власти намерены сохранить стабильность на рынке труда
Ростов-на-Дону, 12 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Ростовской области ситуация на рынке труда контролируется ежедневно. В зависимости от развития ситуации будут приниматься адекватные меры, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.
«На сегодняшний день численность безработных граждан составляет около 14 тысяч человек. Это на 3,2 тысячи меньше, чем на начало текущего года. Уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,7%», — уточнил начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.
В настоящее время банк вакансий содержит более 55 тыс. рабочих мест.
ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области уровень регистрируемой безработицы к началу 2022 года снизился до 0,8%. Этот показатель вышел на допандемийный уровень. В 2022 году планировалось высвобождение 1 678 работников, что значительно меньше, чем в предыдущие годы.