Тандынский район, Тыва, 12 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Туве 19-летний житель Тандинского района признан виновным в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, в августе 2021 года он совершил половое сношение с девочкой, которой не исполнилось 16 лет. При этом молодой человек достоверно знал об этом. При вынесении приговора суд учёл признание осужденным вины, его раскаяние и способствование расследованию.

«Молодому человеку назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор суда вступил в законную силу», — отметили в ведомстве.