Баку, 12 марта 2022, 09:22 — REGNUM Советский, российский и азербайджанский писатель и кинорежиссёр Рустам Ибрагимбеков умер в возрасте 83 лет 11 марта. Об этом сообщила дочь режиссёра Фатима Ибрагимбекова агентству ТАСС.
Ибрагимбекова добавила, что смерти писателя предшествовала продолжительная болезнь.
Рассказы Рустама Ибрагимбекова публиковались с 1962 года. Он получил всесоюзную известность в качестве соавтора сценария фильма режиссёра Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».
Ибрагимбеков также написал сценарии для нескольких работ режиссёра Никиты Михалкова, включая фильмы «Утомлённые солнцем» и «Сибирский цирюльник». В качестве кинорежиссёра Ибрагимбеков создал более 40 художественных и телевизионных фильмов.
Рустам Ибрагимбеков удостоен звания заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР и Российской Федерации, а также звания народного писателя Азербайджана.