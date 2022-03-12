Баку, 12 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Советский, российский и азербайджанский писатель и кинорежиссёр Рустам Ибрагимбеков умер в возрасте 83 лет 11 марта. Об этом сообщила дочь режиссёра Фатима Ибрагимбекова агентству ТАСС.

Рустам Ибрагимбеков, cценарист фильма «Белое солнце пустыни»

Ибрагимбекова добавила, что смерти писателя предшествовала продолжительная болезнь.

Рассказы Рустама Ибрагимбекова публиковались с 1962 года. Он получил всесоюзную известность в качестве соавтора сценария фильма режиссёра Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».

Ибрагимбеков также написал сценарии для нескольких работ режиссёра Никиты Михалкова, включая фильмы «Утомлённые солнцем» и «Сибирский цирюльник». В качестве кинорежиссёра Ибрагимбеков создал более 40 художественных и телевизионных фильмов.

Рустам Ибрагимбеков удостоен звания заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР и Российской Федерации, а также звания народного писателя Азербайджана.