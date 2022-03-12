Донецк, , 09:20 — REGNUM Полное разминирование в Донбассе может занять десятки лет, заявили в МЧС ДНР.

Эдуард Басурин Andrew Butko

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Отмечается, что плотность минирования на освобождаемых территориях ДНР осложняет процесс разминирования.

«Учитывая площадь освобождаемых территорий, плотность минирования и также количество неразорвавшихся снарядов, для разминирования понадобится … возможно, даже несколько десятков лет», — отмечается в сообщении.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в настоящий момент главными задачами в Волновахе являются разминирование объектов и поимка оставшихся военных ВСУ.