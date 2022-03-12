Ростов-на-Дону, 12 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Ростовской области резких подъемов уровня воды на малых реках, связанных со снеготаянием, не ожидается. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Марина Каширская ИА REGNUM Паводок

«Весеннее половодье на малых реках области началось в первой декаде февраля, в настоящее время на всех реках области вода находится в русле, затопления пониженных участков Нижнего Дона не ожидается», — отметила заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

В целом повышение уровней воды ожидается в пределах 30−50 сантиметров. Вода останется в русле. Однако к возможному возникновению ЧС подготовлено более 16 тысяч специалистов служб экстренного реагирования и 5 тысяч единиц техники.

ИА REGNUM сообщало, что климат Ростовской области претерпевает серьёзные изменения. По словам специалистов, за последние 50 лет среднегодовая температура увеличилась на 1,5 градуса. При этом 2020 год в Ростовской области выдался одним из самых засушливых за последние 139 лет. Донские власти предпринимают меры, что не допустить дальнейшую экологическую деградацию водных объектов.