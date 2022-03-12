Горно-Алтайск, 12 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин вышел из соцсети «Инстаграм». В своём посте он написал, что его аккаунт перестанет обновляться, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Altai-republic.ru Поздравление главы республики Олега Хорохордина

«Мои личные аккаунты продолжают работать в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также создан мой официальный канал в Telegram», — отметил он, заверив, что остаётся на связи с жителями и будет информировать их о самых важных новостях.

Правительство республики также прекращает работу в социальных сетях «Инстаграм» и «Фейсбук», и продолжает информирование о своей деятельности «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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