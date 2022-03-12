Ростов-на-Дону, , 09:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону не выявили дефицита продовольствия. Мониторинг цен на социально значимую продукцию проводится в постоянном режиме. Об этом сообщил начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

Продукты питания

По его данным, с 22 февраля макароны подорожали на 42%, мука — на 18%, сахар — на 17%. Запасов продуктов достаточно.

«Недочеты есть, но мы находимся в прямом диалоге с общественниками, СМИ, пабликами в соцсетях. Нам передают конкретные адреса, мы оперативно обращаемся в торговые сети, получаем ответ о сроках поставки и отвечаем людям. То, что происходит сегодня с сахаром — это только ажиотажный спрос! Сырьё, упаковка и возможности доставки есть. Дефицит не наблюдается», — отметил он.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области разрабатывают первоочередные антикризисные меры. На контроль власти взяли ситуацию на системообразующих предприятиях, стоимость социально значимых товаров. Одной из мер, которая была принята в Ростове-на-Дону, стало ограничение продажи ряда продовольственных товаров. Это поможет избежать спекуляций и ажиотажа.

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