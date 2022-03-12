Донецк, 12 марта 2022, 09:14 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксировано 33 факта обстрела со стороны ВСУ. Об этом 12 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
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За сутки ВСУ применили 496 единиц боеприпасов.
Ранее сообщалось, что дом-интернат и поликлиника повреждены в поселке шахты «Кондратьевка» в результате обстрела ВСУ.
Также ВСУ обстреляли населенный пункт Широкая балка, выпустив 5 мин калибром 120 мм.
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