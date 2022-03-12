Симферополь, 12 марта, 2022, 09:10 — ИА Регнум.

82.mchs.gov.ru В Крыму

На Симферопольском водохранилище начались сбросы воды вниз по течению рек. Об этом 12 марта сообщили в правительстве региона. Сбросы воды производятся и на других водохранилищах для снабжения столицы Крыма.

Отмечается, что Симферопольское водохранилище с полным объемом 36 млн куб. м заполнено более чем на 90%.

3 марта Василий Телиженко — глава администрации города Армянска — заявил, что вода из реки Днепр со стороны Украины поступила в Северо-Крымский канал в Крыму, который разблокирован российскими войсками после начала спецоперации на Украине.