Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Президент США Джо Байден 11 марта подписал инициативу о продолжении временного финансирования федерального правительства до 15 марта, ранее одобренную обеими палатами Конгресса. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Затягивание законодателями согласования полноценного бюджета страны на 2022 финансовый год, который в США начался 1 октября, вынудило американские власти принимать временные резолюции о продлении финансирования правительства. Последний такой документ действовал по 11 марта. Непринятие вовремя очередного «продления финансирования» грозило приостановкой работы многих правительственных институтов.

Как сообщало ИА REGNUM, Конгресс США одобрил инициативу, позволяющую продлить финансирование правительства до окончания текущего финансового года — до 30 сентября. Подписание её Байденом ожидается на следующей неделе.

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