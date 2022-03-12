Вашингтон, 12 марта, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 11 марта подписал инициативу о продолжении временного финансирования федерального правительства до 15 марта, ранее одобренную обеими палатами Конгресса. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Затягивание законодателями согласования полноценного бюджета страны на 2022 финансовый год, который в США начался 1 октября, вынудило американские власти принимать временные резолюции о продлении финансирования правительства. Последний такой документ действовал по 11 марта. Непринятие вовремя очередного «продления финансирования» грозило приостановкой работы многих правительственных институтов.

Как сообщало ИА REGNUM, Конгресс США одобрил инициативу, позволяющую продлить финансирование правительства до окончания текущего финансового года — до 30 сентября. Подписание её Байденом ожидается на следующей неделе.

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