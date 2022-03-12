Ростов-на-Дону, , 09:06 — REGNUM В Ростовской области казачьим учебным заведениям выделено около 9,7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Финансовую поддержку получат Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный техникум имени Героя Советского Союза Бориса Быкова, Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий кадетский корпус, Сальский казачий кадетский профессиональный лицей, Азовский казачий кадетский аграрно-технологический техникум.

В 2021 году донским казачьим образовательным организациям из региональной казны было перечислено свыше 452 млн рублей.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области функционирует девять подведомственных департаменту по казачеству казачьих кадетских учебных заведений, в том числе четыре казачьих кадетских корпуса, четыре казачьих кадетских профессиональных техникума и один казачий кадетский профессиональный лицей, а также три федеральных кадетских корпуса.