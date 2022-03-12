Иркутск, , 09:05 — REGNUM Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение бывшему министру имущественных отношений Иркутской области и бывшему заместителю начальника одного из отделов минимущества в совершении преступления, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»).

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

По ходатайству следствия Октябрьским районным судом г. Иркутска, фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Напомним, в 2019 году в Арбитражном суде Иркутской области при участии регионального министерства имущественных отношений было заключено незаконное мировое соглашение о переходе строительной организации несуществующего права аренды на земельный участок площадью 82 га, расположенный в Октябрьском районе г. Иркутска.

Установлено, что земельный участок в тот момент находился в собственности Иркутской области без обременения какими-либо правами аренды. Указанные лица были обязаны осуществлять контроль за сохранностью государственной собственности, однако в результате их действий на земельный участок кадастровой стоимостью более 1 млрд рублей незаконно наложено обременение в виде аренды с правом на многоэтажное строительство.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр имущественных отношений Иркутской области и бывший сотрудник министерства были задержаны 10 марта. По местам жительства фигурантов и на их рабочих местах проведены обыски.

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