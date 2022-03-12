Ашхабад, , 09:02 — REGNUM По состоянию на 09:00 (07:00 мск) явка на выборах президента Туркмении составила 25,24%. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба ЦИК республики.

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«По выборам президента Туркменистана к 9 часам (07:00 мск) проголосовало 25,24% избирателей», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что по городу Ашхабаду явка избирателей к указанному времени составила 25,78%.

Отметим, в выборах президента Туркмении участвует девять кандидатов, которых выдвинули три политические партии и инициативные группы граждан, зарегистрированные в стране.