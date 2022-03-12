Курган, , 09:02 — REGNUM Губернатор Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким Сабита Сакаева, героически погибшего в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

На похоронах Сабита Сакаева Пресс-служба губернатора Курганской области

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«Как истинный воин, как достойный сын своего Отечества, Сабит Сакаев погиб, защищая женщин и детей, защищая свою страну от военной угрозы. Он с детства мечтал стать военным. Он воспитан на подвигах дедов и прадедов, которые так же, не щадя своих жизней, сражались с нацизмом. Он не мог поступить иначе. Именно такие люди, как Сабит, как другие наши ребята, которые сегодня с честью, достойной своих предков, выполняют воинский долг, — элита нашего государства», — заявил глава Зауралья.

За героизм и отвагу, проявленные в ходе спецоперации, Сабит Сакаев награждён посмертно орденом Мужества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец города Ишима Тюменской области, воин-контрактник Сагындык Кудайбергенов. Его за проявленный героизм тоже представили к ордену Мужества.

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