Иркутская область, 12 марта, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Следственным отделом по г. Нижнеудинск СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины, которая оставила в опасности своего 7-летнего сына, ребёнок погиб. Подробности сегодня, 12 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

По версии следствия, вечером 18 июля в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что у озера в районе п. Шумский Нижнеудинского района потерялся 7-летний мальчик. В ходе поисковых мероприятий в водоёме было обнаружено тело ребёнка. Причиной смерти стало утопление в воде.

Установлено, что взрослые, в том числе родители мальчика, распивали спиртные напитки и оставили ребёнка без присмотра, что привело к трагическим последствиям.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, на водных объектах в Иркутской области за сезон 2021 года зарегистрировано 57 случаев гибели людей на воде, в том числе, скончались 10 несовершеннолетних. Такие данные обнародовало территориальное управление ГУ МЧС РФ.

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