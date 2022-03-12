Иркутск, , 08:48 — REGNUM Власти Иркутской области сообщили об итогах Российско-монгольской бизнес-миссии с участием восьми монгольских компаний, шести иркутских, представители органов власти и общественных организаций Приангарья.

Монголия Ольга Шклярова (с) ИА REGNUM

Заключены контракты на сумму 13 млн рублей в области оборудования детских игровых площадок, производства сантехнических деталей, строительных материалов, изготовления напитков и продуктов питания.

Главная задача бизнес-миссии — продвижение малого и среднего бизнеса России на рынок Монголии.

В 2021 году товарооборот Иркутской области с Монголией составил почти 85 миллионов долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 32%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года Иркутская область продемонстрировала рекордные показатели по объему экспорта среди предприятий малого и среднего бизнеса, получающих поддержку региональных институтов развития предпринимательства. Достигнут исторический максимум — 42,2 млн долларов, хотя годом ранее данный экспортный показатель составлял только 20,2 млн долларов США.

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