Монако, , 08:44 — REGNUM До 18 марта Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) необходимо выплатить расходы на восстановление, которые понесла Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом 11 марта заявил глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА в World Athletics Руне Андерсен, его слова приводит портал Inside the Games.

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«Задолженность ВФЛА перед World Athletics должна быть выплачена до 18 марта, иначе это затормозит процесс восстановления ее статуса», — сказал он.

При этом 10 марта Андерсен заявил, что у ВФЛА имеется задолженность перед World Athletics за вторую половину прошлого года.

Напомним, ВФЛА лишили членства в World Athletics в ноябре 2015 года из-за скандала о якобы массовом применении допинга в российской легкой атлетике, после чего была создана рабочая группа по восстановлению ВФЛА. С того момента отстранение российских легкоатлетов продевалось 15 раз.