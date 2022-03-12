ВФЛА должна выплатить расходы на восстановление — World Athletics
Монако, 12 марта, 2022, 08:44 — ИА Регнум. До 18 марта Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) необходимо выплатить расходы на восстановление, которые понесла Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом 11 марта заявил глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА в World Athletics Руне Андерсен, его слова приводит портал Inside the Games.
«Задолженность ВФЛА перед World Athletics должна быть выплачена до 18 марта, иначе это затормозит процесс восстановления ее статуса», — сказал он.
При этом 10 марта Андерсен заявил, что у ВФЛА имеется задолженность перед World Athletics за вторую половину прошлого года.
Напомним, ВФЛА лишили членства в World Athletics в ноябре 2015 года из-за скандала о якобы массовом применении допинга в российской легкой атлетике, после чего была создана рабочая группа по восстановлению ВФЛА. С того момента отстранение российских легкоатлетов продевалось 15 раз.