Вашингтон, , 08:44 — REGNUM России удалось создать стратегическое оружие, которое превосходит арсенал США, и это является «катастрофическим провалом» американского руководства, бездумно тратящего средства на зарубежные авантюры. Такое мнение 11 марта высказал журналист Дэвид Голдман в своей статье для издания The American Conservative.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как пишет в своем материале американский журналист, Россия создала такое новое стратегическое вооружение, как гиперзвуковые системы наземного и подводного пуска с ядерными ракетами, которые могут преодолеть любую оборону США, а также «лучшие в мире» зенитно-ракетные комплексы С-500.

Также Голдман отметил, что гиперзвуковые планирующие блоки и противокорабельные баллистические ракеты в обычном оснащении, созданные Китаем, предположительно, могут противостоять ПВО авианосцев США.

«Могу предположить, что если сейчас Россия и Китай еще не обладают стратегическим превосходством, то при сохранении нынешней траектории их движения они добьются его всего через несколько лет», — указал он.

При этом автор материала добавил, что руководству США нужно задать себе непростой вопрос на тему того, как обладая в разы меньшим бюджетом на военные нужды Россия и Китай сумели добиться стратегического превосходства над США в области гиперзвуковых летательных аппаратов.

«Во-вторых, в чем состоит национальный интерес Америки, когда она занимается расширением НАТО? Является ли принятие Украины в НАТО попыткой совершить хитроумный маневр и обойти российскую ПРО нового поколения, разместив ракеты в такой близости от российских городов, чтобы они смогли пролетать под защитным зонтиком противоракетной обороны?», — задается вопросом Голдман.

Кроме того, он уточняет, что в настоящее время создается впечатление того, что техническое превосходство на стороне России и Китая, полных решимости их расширять.

«А факт нашего отставания — это катастрофический провал американской элиты из обеих партий, которая тратит неисчислимые средства и проливает кровь ради зарубежных авантюр, пренебрегая истинными источниками нашей национальной мощи, наших технологических преимуществ и нашей промышленности», — также отмечается автор статьи.

Помимо того, Голдман указывает на то, что внешнеполитический истеблишмент США реагирует на свои неудачи, настаивая на своих заблуждениях и ратуя за расширение НАТО, что является попыткой компенсировать усиливающуюся стратегическую слабость Вашингтона.

«Попытки задним числом свести на нет прежние просчеты могут подвести нас вплотную к войне, которую мы можем проиграть. Кроме того, они создают риск ядерной войны, в которой не будет победителей. Представители американского истэблишмента не ястребы. Они — голуби в плохом настроении», — заключает он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конгрессмен США от Республиканской партии Даррелл Исса заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «не выживет и быстро рухнет».