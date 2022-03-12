Сухум, 12 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Избирательные участки на выборах в парламент Абхазии открылись для голосования 12 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Абхазия

В парламентских выборах примут участие 123 кандидата — 107 мужчин и 16 женщин, трое из которых — русские.

Участки будут открыты в 35 округах на 152 избирательных участках с 8:00 до 20:00. Всего в голосовании смогут принять около 130 тыс. человек.

Всего ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп и 5 политических партий.

В парламенте Абхазии — 35 депутатов. Они избираются один раз в 5 лет. Срок полномочий нынешнего VI созыва парламента истекает весной 2022 года.