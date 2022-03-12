Нижневартовск, Югра, , 08:38 — REGNUM Уроженец Нижневартовска (ХМАО) младший сержант воздушно-десантных войск 76 дивизии Николай Казак героически погиб во время военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает общественная организация «Союз десантников Югры».

Спецоперация на Донбассе Иван Шилов, ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Николай Казак (1999 года рождения) окончил среднюю школу №7 Нижневартовска в 2016 году.

В родной школе Николая Казака помнят добросовестным, ответственным и добрым парнем, который по первому зову был готов прийти на помощь своему товарищу или учителю.

«Его любили и уважали одноклассники, друзья и взрослые. Всегда интересовался военной историей, был активным участником школьных смотров песни и строя, участником Почетного караула в памятные даты военной истории у мемориалов города. Еще школьником готовился быть профессиональным военным, защищать Родину», сообщили «Новостям Югры» о Николае в его родной школе.

После срочной службы в Вооружённых силах России десантник Николай Казак проходил службу по контракту в 104-м гвардейском полку, в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

У погибшего остались жена, мать, сестра. Прощание с Николаем Казаком состоится в городе Нижневартовске.

Напомним, это уже второй погибший из Нижневартовска в ходе спецоперации российских войск на Украине. Ранее горожане проводили в последний путь воина-контрактникаИгоря Василенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюменец посмертно представлен к ордену за героизм в ходе спецоперации