Челябинск, 12 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Жительницы Челябинской области отдали мошенникам ещё более миллиона рублей. Они поверили в ДТП, якобы совершённые их близкими людьми, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Пострадавшими оказались женщины из Сатки, Челябинска и Кыштыма. Гражданке 1949 года рождения позвонила неизвестная дама и представилась её дочерью. Обманом она выманила у неё 800 тыс. рублей, которые пенсионерка откладывала много лет.

Также потерпевшими стали 84-летняя и 85-летняя женщины. Они отдали незнакомцам соответственно 80 тыс. и 176 тыс. рублей.