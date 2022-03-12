Донецк, , 08:36 — REGNUM Дом-интернат и поликлиника повреждены в поселке шахты «Кондратьевка» в результате обстрела ВСУ. Об этом 12 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кроме того, ВСУ обстреляли населенный пункт Широкая балка (ДНР), выпустив 5 мин калибром 120 мм. Об этом 12 марта сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Ранее газопровод и шесть жилых домов были повреждены в результате обстрела территории ЛНР со стороны ВСУ.

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