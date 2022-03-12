Братск, Иркутская область, , 08:31 — REGNUM В Братске (Иркутская область) суд вынес приговор врачу перинатального центра, действия которого привели к смерти младенца. Подробности сообщает пресс-служба Братского городского суда.

Младенец Pixabay.com

По данным суда и следствия, медработник причинил тяжкий вред здоровью по неосторожности, совершенный вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Это повлекло смерть по неосторожности.

Подсудимой назначено три года ограничения свободы: врач не должен не выезжать за пределы Братска без разрешения, изменять место жительства или пребывания, место работы без согласия органов надзора.

Также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью, связанной с оказанием акушерско-гинекологической помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде, сроком на 2 года 6 месяцев.

К смягчающим наказание обстоятельствам подсудимой суд отнес состояние здоровья подсудимой, ее матери и супруга, совершение преступлений впервые. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2021 год в Иркутской области, по сравнению с 2020 годом, число новорожденных уменьшилось на 3,9%, а умерших возросло на 17,3%. При этом следует отметить сокращение младенческой смертности — со 167 до 139 человек, умерших на первом году жизни.

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