Новосибирск, , 08:31 — REGNUM В Новосибирской области скончался пострадавший на Барабинской ТЭЦ машинист-обходчик. Об этом сообщила пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

ТЭЦ Mikhail (Vokabre) Shcherbakov

«Сегодня утром скончался наш сотрудник — машинист-обходчик котельного оборудования Барабинской ТЭЦ. Он получил ожоги на производстве 10 марта, — говорится в сообщении. — Приносим глубокие соболезнования его семье и близким. Безусловно, окажем семье помощь и поддержку».

В СГК отметили, что причины происшествия устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при хлопке угольной пыли при разогревании резервного котла новосибирской ТЭЦ пострадал рабочий. Возбуждено уголовное дело.

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