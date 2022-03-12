Москва, 12 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Оперативный штаб Роскосмоса под руководством генерального директора Дмитрия Рогозина определил новые приоритеты государственной корпорации в связи с введёнными антироссийскими санкциями. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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Одной из главных задач в условиях изменившейся обстановки в мире признана необходимость наращивания количества спутников дистанционного зондирования Земли, связи и ретрансляции. Это позволит обеспечить независимость страны от внешних факторов.

Особое внимание будет уделено развитию автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. С целью минимизации влияния антироссийских санкций Роскосмос поддержит производственный и конструкторский потенциал предприятий отечественной ракетно-космической отрасли.

Среди приоритетных проектов в Роскосмосе выделили работы по импортозамещению, продолжение строительства космодрома Восточный и создание Российской орбитальной служебной станции. Также планируется оптимизация затрат на реализацию проекта Международной космической станции.