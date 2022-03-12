Берлин, , 08:24 — REGNUM Странам ЕС необходимо увеличить расходы «на оборону» в рамках обеспечения своей безопасности, заявил канцлер Германии Олаф Шольц 11 марта в ходе пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.

Олаф Шольц Steffen Prößdorf

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Он отметил, что европейским странам важно разобраться последствиями происходящего на Украине. Шольц подчеркнул, что «все без исключения» участники саммита ЕС одобрили решение Германии создать специальный фонд для финансирования инфраструктуры и вооружения немецкой армии.

Кроме того, канцлер добавил, что «многие лидеры» сообщили о том, что предпринимают такие же действия в своих странах.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта глава Румынии Клаус Йоханнис призвал увеличить численность войск НАТО на румынской территории.

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