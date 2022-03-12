Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал исключения из санкций США в ДНР и ЛНР подготовкой к госперевороту.

Константин Косачев Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Что значит нынешний разворот? … Вашингтон приступил к подготовке очередных госпереворотов, на этот раз в независимых ДНР и ЛНР. Других «гуманитарных проектов» у США для вас нет», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, правительство США разрешило сделки для неправительственных организаций по поддержке гуманитарных проектов, а также по развитию демократии в ДНР и ЛНР.

Ссылаясь на Минфин США, Косачев уточнил, что «США разрешат «определенные действия», направленные на гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР. Он заявил также, что Вашингтон не видел в этом необходимости 8 лет, когда «Киев начал расстреливать 3,5 млн своих граждан», проживающих на Донбассе.