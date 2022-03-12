Киев, , 08:16 — REGNUM Для проверки биолабораторий на Украине следует использовать ст. 5 и ст. 6 конвенции по биологическому и токсинному оружию (КБТО), заявила замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Логотип ОЗХО (сс) OPCW

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По ее словам, КБТО не предусматривает такого независимого механизма проверки, как, например, в ОЗХО.

«Таким образом, оценка того, исполняются ли обязательства в рамках конвенции — задача стран-участниц», — добавила она.

Ст. 5 предполагает проведение консультаций между странами-участницами конвенции, а ст. 6 подразумевает подачу жалобы в Совбез ООН.

10 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в биолабораториях на Украине, финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса. В ведомстве допустили, что одной из задач США является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы.