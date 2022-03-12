Вашингтон, 12 марта, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Нед Прайс — официальный представитель Госдепартамента США — объявил о санкциях против жены и детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Также вводим санкции в отношении 12 депутатов Госдумы РФ, которые возглавили усилия по признанию ДНР и ЛНР, а также супруги и взрослых детей Дмитрия Пескова», — отмечается в сообщении Госдепартамента США.

Жена пресс-секретаря президента РФ, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка так прокомментировала санкции:

«Жизнь покажет, кто, на что и как повлияет. … Мне кажется, Господь Бог всех рассудит и все расставит по своим местам».