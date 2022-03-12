Симферополь, 12 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Сбросы воды вниз по течению рек начались из-за наполнения на Симферопольском водохранилище и на других водохранилищах в районе столицы Крыма. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба правительства региона.

Фото: Александр Дремлюгин Симферопольское водохранилище в первой половине февраля 2020 года

Симферопольское водохранилище — самое большое по объёму для снабжения водой Симферополя, заполнено более, чем на 90%. Объём хранилища составляет около 36 млн кубометров. При этом часть воды, прибывающей по реке Салгир, протекающей через столицу Крыма, превентивно сбрасывается вниз по течению реки. Это происходит из-за продолжающегося притока воды.

Сбросы воды происходят и на двух других водохранилищах, предназначенных для снабжения водой Симферополя. Это Партизанское водохранилище (34 млн кубометров) на реке Альма и самое маленькое Аянское (4 млн кубометров). Все три водохранилища — естественного стока.